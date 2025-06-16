شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل مواطنين بينهم سيدة بمداهمات بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددًا من الفلسطينيين، فجر اليوم الإثنين، خلال مداهمات بـ الضفة الغربية المحتلة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد شرق المدينة، وداهمت عددًا كبيرا من منازل الفلسطينيين، وأجبرتهم على أخلاء منازلهم وحولتها لنقاط احتجاز واستجواب.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن بتعامل طواقمه في نابلس مع إصابتين نتيجة اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح خلال اقتحام مخيم عسكر الجديد وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وقال شهود عيان، إن مركبة الإسعاف وصلت لمنزل عائلة العجوري في مخيم عسكر القديم لنقل إصابة لشاب جراء اعتداء جيش الاحتلال عليه.

كما داهمت قوات الاحتلال منازل لمن تصفهم بالمطلوبين لديها في منطقة الجبل الشمالي بنابلس، واعتقلت عددًا من أفراد عائلاتهم للضغط عليهم لتسليم أنفسهم.

واعتقلت قوات الاحتلال سيدة من شارع الأرصاد بالجبل الشمالي، للضغط على نجلها لتسليم نفسه.

كما اعتقلت الشقيقن راغب ورامي البدوي بعد مداهمة منزلهم في طلعة زبلح بالجبل الشمالي للضغط على شقيقهم حمدي لتسليم نفسه.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ يوسف زقوت بعد مداهمة منزله في المدينة.