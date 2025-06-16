شكرا لقرائتكم خبر عن 300 شهيد و2649 مصابا قرب مراكز المساعدات بقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت معطيات رسمية فلسطينية، بأن 300 مواطن مدني استشهدوا وأصيب 2649 آخرين بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا، بالإضافة لـ 9 مفقودين، قرب مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية، منذ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025.

ونشر "المكتب الإعلامي" الحكومي في قطاع غزة إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المدنيين المجوعين.

وقال "المكتب الإعلامي" إن المدنيين المشار لهم استشهدوا برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال محاولتهم الحصول على الغذاء من "مصائد الموت"؛ في إشارة إلى "مراكز المساعدات الأمريكية– الإسرائيلية"، وذلك في رفح ووادي غزة.

وأفاد بأن اليوم الأول من توزيع المساعدات؛ الثلاثاء 27 مايو الماضي، سُجل 3 شهداء و46 مصاباً، إلى جانب 7 مفقودين. منوهًا لاستشهاد 10 وإصابة 89 مدنيًا في اليوم التالي؛ الأربعاء 28 مايو.

وبيّنت المعطيات أن 35 مدنيًا من المجوّعين استشهدوا وأصيب 232 آخرين، بالإضافة لفقدان مواطنين يوم الأحد 1 يونيو الجاري.

واستشهد يوم الإثنين 2 يونيو الجاري، 26 مدنيًا وأصيب 122 آخرين. بينما أُعلن يوم الثلاثاء 3 يونيو عن استشهاد 27 وإصابة 127 فلسطينيا.

ولفت "المكتب الإعلامي" النظر إلى أن يوم الجمعة 6 يونيو استشهد 8 فلسطينيين بالإضافة لـ 142 مصاباً، وأن يوم الأحد 8 يونيو استشهد 11 فلسطينيا وإصابة 193 مدنيًا قرب مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية.

واستشهد يوم الإثنين 9 يونيو الجاري، 11 شهيداً بالإضافة لـ 249 مصاباً. إلى جانب 36 شهيداً و295 مصاباً يوم الثلاثاء 10 يونيو.

ونبهت المعطيات الرسمية إلى استشهاد 57 وإصابة 363 مدنيًا يوم الأربعاء 11 يونيو، بالإضافة لـ 21 شهيدًا و294 مصابًا يوم الخميس 12 يونيو.

وسُجل الجمعة والسبت 13 و14 يونيو الجاري، 29 شهيداً و380 مصاباً قرب مراكز المساعدات الأمريكية الإسرائيلية بقطاع غزة، بالإضافة لـ 26 شهيداً و117 مصاباً؛ يوم الأحد 15 يونيو.