الخليج اليوم .. قطر.. رفع حظر المستحقات المالية عن طلاب المدارس الخاصة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أزالت وزارة التربية والتعليم، والتعليم العالي القطرية، الحظر بشأن النظام الوطني لمعلومات الطلبة "NSIS" عن جميع الطلاب في المدارس الخاصة، ورياض الأطفال كافة الذين لا تزال عليهم مستحقات مالية اعتباراً من 30 سبتمبر 2025.

وألزمت "التربية والتعليم" جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة باتخاذ الإجراءات التنظيمية كافة البديلة المناسبة والضمانات اللازمة من أولياء الأمور من أجل تحصيل الرسوم المستحقة بما يضمن حقوق المدارس ورياض الأطفال الخاصة في مستحقاتها المالية وفق الأطر القانونية المعتمدة لدى الدولة.

وأكدت أهمية تحديث آليات السداد والتحصيل للعام الأكاديمي 2026/2025، وبما يتماشى مع القرار الوزاري رقم 9 لسنة 1996 الذي يمنح مهلة شهر واحد من أجل سداد الرسوم المستحقة عن الفصل الدراسي.

إلى ذلك، قالت إدارة تراخيص المدارس الخاصة في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في تعميم للمدارس إنه "انطلاقاً من الدستور الدائم لقطر، والتزمات الدولة بحماية حقوق الطفل في التعليم من دون تمييز"، مؤكدة أن للطفل الحق في التعليم، فيما تكفل الدولة تهيئة الظروف المناسبة لممارسة هذا الحق".