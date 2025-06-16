شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإماراتي يبحث هاتفيا مع رئيس وزراء بريطانيا التطورات في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان / الأحد/ هاتفيا مع رئيس وزراء المملكة المتحدة كير ستارمر التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.



وأكد الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) - أهمية تكثيف الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتبني الحلول الدبلوماسية والحوار لحل الأزمات بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، كما تطرقا إلى العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف جوانبها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع.



وفي سياق متصل، بحث الرئيس الإماراتي هاتفيا مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الاستقرار والأمن.