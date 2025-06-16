شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تطلب من الإسرائيليين مغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة " لإنقاذ حياتهم " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت القوات المسلحة الإيرانية، تحذيرا شديد اللهجة للمستوطنين الإسرائيليين، وطالبتهم بمغادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، لأن ذلك "السبيل الوحيد لإنقاذ حياتهم".



وذكر الجيش الإيراني - في بيان نشره اليوم /الأحد/ - أنه في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، "لن تكون الأراضي المحتلة، صالحة للسكن في المستقبل"، مشيرا إلى أن نطاق الرد الإيراني؛ سيمتد إلى جميع أنحاء الأراضي المحتلة.



ولفت البيان الإيراني - الذي نقلته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - إلى استهداف المواقع المهمة والحيوية في إسرائيل؛ منها المراكز العسكرية والأمنية، ومراكز صنع القرار، ومساكن القادة والعلماء العسكريين في الأراضي المحتلة.



وحث البيان، سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة على تجنب السكن أو الاقتراب من المواقع المذكورة.. وقال "تجاهل هذه التحذيرات؛ سيجلب أياما صعبة للغاية على سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة".