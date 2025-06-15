شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال على مدينة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 3 فلسطينيين، مساء اليوم /الأحد/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب مدرسة دار الأرقم في حي التفاح بمدينة غزة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين.



وفي سياق متصل، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة عبوين شمال مدينة رام الله، كما أحرق مستوطنون أراضي زراعية في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.