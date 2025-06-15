شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطني الكويتي: الحالة الإشعاعية والكيماوية في البلاد طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

أكد ركن العمليات في مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي في الحرس الوطني الكويتي، المقدم ركن خالد لامي، أن الحالة الإشعاعية والكيماوية في البلاد طبيعية، ولا يوجد ارتفاع فيها.

وقال اللامي، في لقاء مع قناة الأخبار التلفزيونية: "من خلال قراءتنا المستمرة للحالة الإشعاعية والكيماوية في الكويت، نريد أن نوجه رسالة تطمين للمواطنين والمقيمين، بأن الحالة الإشعاعية والكيمياوية في البلاد طبيعية ولا يوجد ارتفاع فيها".

وحول الإمكانيات التي يمتكلها المركز، ذكر أن "الحرس الوطني يمتلك قدرات متقدمة ومتطورة، ومن أهمها منظومة الرصد الكيماوي والإشعاعي، وهي عبارة عن 29 محطة رصد برية، موزعة في المناطق الحدودية والمناطق ذات الكثافة السكانية، وفي جزر الكويت، أما بالنسبة للخمس عشرة محطة بحرية فهي موزعة في المياه الإقليمية".