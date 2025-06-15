شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تحذر رعاياها في بغداد: الأمريكيون مستهدفون بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت السفارة الأمريكية في العاصمة العراق بغداد، اليوم الأحد، تنبيهًا أمنيًا حذّرت فيه من ازدياد احتمالية وقوع أعمال عنف أو هجمات تستهدف الأمريكيين في العراق.

وجاء في التنبيه الأمني: "السفارة الأمريكية في بغداد على علم بازدياد احتمالية وقوع أعمال عنف أو هجمات مستوحاة من منظمات إرهابية أجنبية تستهدف المصالح الأمريكية أو الأماكن التي يرتادها المواطنون الأمريكيون."

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على تجنب الأماكن التي يرتادها الأجانب، وأي تجمعات كبيرة أو حشود.

ولا تزال وزارة الخارجية الأمريكية تُبقي على التحذير من السفر إلى العراق عند المستوى الرابع، ما يعني أنه لا ينبغي للأمريكيين السفر إلى العراق تحت أي ظرف.