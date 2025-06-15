شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت والرئيس التركي يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي، تطورات الأوضاع المتسارعة في منطقة الشرق الأوسط والصراع القائم بين إيران والكيان الإسرائيلي.



وأعرب الجانبان - خلال الاتصال الذي جاء بمبادرة من الرئيس التركي اليوم /الأحد/ - عن استنكارهما الشديد ورفضهما القاطع لما يرتكبه الكيان الإسرائيلي المحتل في قطاع غزة من جرائم تنافي الشرائع والأعراف والقيم الإنسانية وما يرتكبه من عدوان في المنطقة.



وأكدا ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد وإيقاف أشكال العدوان وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.



وذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الجانبين بحثا - خلال الاتصال أيضا - آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.