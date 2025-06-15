شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 8 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل جنوب مخيم النصيرات بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 8 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم /الأحد/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزل جنوب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت منزلا لعائلة غراب جنوب مخيم النصيرات، ما أدى إلى استشهاد 8 مواطنين وإصابة آخرين.

وكان فلسطينيا قد استشهد وأُصيب آخرون، في وقت سابق من اليوم، جراء استهداف طائرات الاحتلال لمحيط مقبرة السوارحة بوسط قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55 ألفا و362 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 128 ألفا و741 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.