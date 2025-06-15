شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: وصول طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار "عرعر" تمهيدًا لمغادرتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت طلائع الحجاج الإيرانيين إلى مطار عرعر، اليوم /الأحد/، وذلك تنفيذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير جميع الخدمات لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين.



وذكرت وكالة أنباء السعودية (واس) أن منسوبي وزارة الحج والعمرة والجهات ذات العلاقة استقبلوا الحجاج الإيرانيين تمهيدًا لاستكمال إجراءات مغادرتهم عبر منفذ جديدة عرعر البري باتجاه إيران.



وعملت الفرق الميدانية بالوزارة - فور وصول الحجاج - على تسهيل انتقالهم إلى المنفذ الحدودي بكل يسر، تنفيذًا لخطة متكاملة أعدّتها الوزارة بالتنسيق مع الجانب الإيراني، لضمان راحة الحجاج وسرعة مغادرتهم وفق رغبة بعثتهم الرسمية.



يُذكر أن أول فوج من الحجاج الإيرانيين، قد غادر اليوم الأحد، ضمن مراحل تنفيذ الخطة التي تشرف عليها وزارة الحج والعمرة، وتتابعها غرفة عمليات خاصة وفّرت الرعاية والخدمات للحجاج حتى لحظة مغادرتهم.