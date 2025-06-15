شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطيني، اليوم /الأحد/، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على وسط قطاع غزة.



وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إلى استُشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مقبرة السوارحة وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، استُشهد 4 فلسطينيين وأُصيب آخرون جراء استهداف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين أمام بوابة سجن "أصداء"، ومواطنين كانوا في طريقهم الى منازلهم بعبسان الجديدة شمال غرب وشرق مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة.



وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 55 ألفا و362 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى 128 ألفا و741 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.