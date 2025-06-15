شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: إيران أطلقت أعدادا كبيرة من الصواريخ الباليستية جرى اعتراض معظمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم /الأحد/، أن أعدادا كبيرة من الصواريخ الباليستية اُطلقت على إسرائيل من الجانب الإيراني.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -في بيان مقتضب أوردته صحيفة /يديعوت آحرنوت/ الإسرائيلية- إن أغلب الصواريخ تم اعتراضها، مُشيرًا إلى "أنه لم ترد أي أنباء بشأن وقوع أضرار داخل الأراضي الإسرائيلية".



يُشار إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الباليستية على تل أبيب وحيفا وعسقلان في إطار عمليتها الانتقامية "الوعد الصادق 3".



تأتي هذه الموجة من الهجوم بعد وقت قصير من قصف النظام الإسرائيلي مواقع في طهران في اليوم الثالث من هجومه القائم على الأراضي الإيرانية.