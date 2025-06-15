شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 55,362 والإصابات إلى 128,741 منذ بدء العدوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة إلى 55 ألفا و362 مواطنا فلسطينيا؛ أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023.



وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 128 ألفا و741 جريحا، منذ بدء العدوان، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.



وأشارت إلى أن عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، بلغ 65 شهيدا (بينهم 8 شهداء انتشال)، والإصابات 315، فيما أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الماضي بعد خرق الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 5,071 شهيدا، و16,700 إصابة.



ولفتت إلى أن إجمالي شهداء المساعدات ممن وصلوا إلى المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات بلغ 300 شهيد وأكثر من 2,649 إصابة، بينهم 26 شهيدا ارتقوا خلال الـ24 ساعة الماضية.