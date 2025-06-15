شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي في خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 4 فلسطينيين، وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلية تجمعا للمواطنين، في منطقة جورة اللوت في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن عددا من الفلسطينيين أصيبوا في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال جباليا البلدة شمال قطاع غزة.



يذكر أن 26 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم، أغلبهم من منتظري المساعدات الغذائية، جراء سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال في أنحاء متفرقة بقطاع غزة.



وفي السياق، أصيب شاب (23 عاما) برضوض، اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه بالضرب في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.



في حين، هاجم مستوطنون، اليوم، شابا من قرية مردا شرق سلفيت، أثناء مروره بمركبته في منطقة واد ياسوف شرق القرية، وألحقوا أضرارا بمركبته.



وأفادت مصادر فلسطينية بأن مجموعة من المستوطنين المسلحين اعترضوا طريق شاب، أثناء سلوكه طريقا ترابيا وعرا يربط قريتي مردا وياسوف، واعتدوا عليه، وهاجموا مركبته؛ ما تسبب بأضرار جسيمة فيها، وأجبروه تحت التهديد على العودة باتجاه قريته.