شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى: نرفض بشدة اختراق أجوائنا ونبذل أقصى درجات ضبط النفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، رفض العراق بشدة، اختراق أجوائه؛ وهو كان ومازال يبذل أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن الصراعات في المنطقة مع تقديم مصلحة الشعب العراقي أولاً.

وقال رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي توماس سيلر، وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - إن العدوان الإسرائيلي على إيران؛ يمثل تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار في العراق والمنطقة، مضيفا أن المقصود من العدوان؛ عرقلة كل الجهود الدبلوماسية التي جرى بذلها في انتهاك صارخ للقواعد والأعراف القانونية والدولية.

وأوضح السوداني - خلال اللقاء - أن منبع التوتر؛ هو استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يواجهها الشعب الفلسطيني.