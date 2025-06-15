الخليج اليوم .. السعودية تنشئ غرفة عمليات خاصة لمتابعة أوضاع حجاج إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أنشأت السعودية غرفة عمليات خاصة عبر " وزارة الحج والعمرة"، وذلك من أجل متابعة أوضاع الحجاج الإيرانيين البالغ عددهم نحو 76 ألف حاج، على مدار الساعة، وتلبية احتياجاتهم كافة، في كلٍ من مكة المكرمة، والمدينة المنورة، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة والرعاية بجودة عالية لهم طوال فترة وجودهم في السعودية، حتى موعد مغادرتهم.

القرار الذي أعلنته "الحج والعمرة" جاء إنفاذاً لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بناءً على ما عرضه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان، بشأن تسهيل جميع احتياجات الحجاج الإيرانيين وتوفير الخدمات كافة لهم حتى تتهيأ الظروف لعودتهم إلى وطنهم وأهليهم سالمين، عقب التصعيد الإسرائيلي الراهن في إيران الذي أفضى إلى مقتل العشرات وخلف عدداً من الضحايا، واستهدف منشآت نووية، وبنى تحتية.

في الأثناء، أوضحت الوزارة أن فرق العمل التابعة لها أجرت مراجعة شاملة ودقيقة لمستوى الخدمات المقدمة للحجاج الإيرانيين، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة والرعاية بجودة عالية طوال فترة وجودهم في المملكة حتى موعد مغادرتهم.

كما صاغت وزارة الحج والعمرة السعودية بالتنسيق المباشر مع مختلف الجهات المعنية في السعودية، خطة متكاملة لمغادرة حجاج إيران، وفق ما طلبه الجانب الإيراني المسؤول عن شؤون الحجاج، بما يضمن انسيابية الإجراءات وسلاسة الانتقال في جميع المراحل.

إذ تشمل الخطة مغادرتهم في رحلات داخلية عبر مطاري الملك عبدالعزيز بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، للانتقال إلى مطار عرعر، ومن ثم انتقالهم إلى منفذ جديدة عرعر البري، لاستكمال رحلتهم براً إلى إيران.

وبدأ التنفيذ الفعلي للخطة من يوم أمس الجمعة، مع استمرار فرق وزارة الحج والعمرة في تقديم الرعاية الكاملة والخدمة المباشرة للحجاج الإيرانيين حتى مغادرتهم أرض المملكة بسلام وأمان، في إطار العناية الشاملة التي توليها المملكة العربية السعودية بجميع ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم.