الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي ورئيس وزراء بريطانيا يؤكدان ضرورة حل الخلافات عبر الدبلوماسية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء البريطاني كيرستارمر مستجدات الأحداث التي تشهدها المنطقة وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران.

وشدد الجانبان على أهمية بذل الجهود كافة من أجل خفض التصعيد، وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية كافة، وذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من رئيس وزراء بريطانيا.

وفي مساء أمس، ناقش ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الأميركي ترامب، وكذلك الحال مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني التطورات التي تشهدها المنطقة، بما في ذلك العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد إيران، والتشديد على أهمية ضبط النفس وخفض التصعيد في المنطقة، وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية.