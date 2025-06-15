الخليج اليوم .. الحوثي: ضربنا مواقع حساسة في يافا بالتنسيق مع الإيرانيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعد الغارات الإسرائيلية التي شهدتها صنعاء، مساء أمس السبت، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الأحد، أنها استهدفت مدينة يافا في وسط إسرائيل بعدة صواريخ باليستية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالتنسيق مع طهران.

وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة اليمنية، يحيى سريع: "عمليتنا تناسقت مع العمليات التي نفذها الجيش الإيراني ضد العدو الإسرائيلي".

"مواقع حساسة"

كما أضاف أن الحوثيين استهدفوا "مواقع حساسة" في يافا، وفق تعبيره.

أتى ذلك، بعدما شن الجيش الإسرائيلي أمس غارات على العاصمة صنعاء محاولا اغتيال قيادي حوثي كبير.

فيما كشف مسؤول إسرائيلي رفيع أن "العملية استهدفت رئيس أركان قوات الحوثيين محمد الغماري"، دون الكشف عن نتيجة العملية.

وأوضحت مصادر إسرائيلية أخرى أن الغارات استهدفت غرفة تنسيق العمليات بين الحوثيين وإيران، مضيفة أن الاستهداف كان لعدد من قيادات الحوثيين، بينهم رئيس أركان الجماعة، وفق ما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية.

ومنذ تفجر الحرب في قطاع غزة، نفذ الحوثيون المتحالفون مع إيران أكثر من 100 هجوم على سفن في البحر الأحمر، وأطلقوا مسيرات وصواريخ نحو إسرائيل.

فيما أكدت الجماعة أن هجماتها تأتي تضامناً مع "حركة حماس والفلسطينيين في غزة".

بينما دأب الجانب الإسرائيلي على التأكيد أن معظم الهجمات الحوثية تم اعتراضها.