الخليج اليوم .. قرقاش: نجدد التأكيد على إدانة الإمارات للهجوم الإسرائيلي على إيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

جدد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، التأكيد على إدانة دولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي على إيران، وذلك في سياق النهج الثابت بتغليب الدبلوماسية وتجنب الحروب، والسعي لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمنطقة أعيتها وأنهكتها الصراعات.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "سعدت بالمشاركة في جلستين حواريتين ضمن مؤتمر GLOBSEC في براغ، وفي هذه الأوقات الصعبة، جددت التأكيد على إدانة الإمارات للهجوم الإسرائيلي على إيران، وفي سياق نهجنا الثابت بتغليب الدبلوماسية، وتجنب الحروب، والسعي لخفض التصعيد وإيجاد حلول سياسية لمنطقة أعيتها وأنهكتها الصراعات".