شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ما لا يقل عن 36 فلسطينيا من الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، ما لا يقل عن 36 فلسطينيا، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت اليوم، 19 فلسطينيا من محافظة الخليل، وشددت من إغلاقها لكافة القرى، والبلدات، ومداخل مدينة الخليل، ومخيماتها، كما انتشرت بين أحياء البلدة، وشوارعها بشكل استفزازي، اقتحمت المنازل والمحال التجارية، واعتقلت كلا من: محمد عبد العزيز البطران، ورأفت راشد البطران، وخطاب اسماعيل النطاح، والشقيقين محمد وأكرم يوسف الفسيسي، وعمر النطاح، كما اقتحمت عددا من أحياء مدينة الخليل، ومنعت الفلسطينيين ومركباتهم من الوصول إلى البوابات الحديدية عند المداخل الشمالية والجنوبية لمدينة الخليل، واعتقلت الفلسطينيين زكري الدويك، وصلاح عيسى المحتسب، وهاني الرجبي، وحمدي وعبدو، ومحمد الرجبي.



وتواصل قوات الاحتلال اقتحام بلدة إذنا غربا، عقب احكام إغلاقها المدخل الرئيسي، ومنع الفلسطينيين من المرور عبر الشارع الالتفافي، وإغلاق كافة الطرق الترابية.



وأضافت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم، أربعة فلسطينيين من قرية العساكرة شرق بيت لحم، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة الخضر جنوبا، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتدت على عدد منهم بالضرب، كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية مراح رباح وداهمت منازل الفلسطينيين، دون أن يبلغ عن اعتقالات.



وأشارت "وفا"، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت اليوم أربعة فلسطينيين من بلدة قفين شمال طولكرم، بعد مداهمة منازلهم في البلدة وتفتيشها، كما اعتقلت قوات الاحتلال سبعة فلسطينيين على الأقل من محافظة نابلس.



وأفادت مصادر أمنية لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت أحياء عدة من مدينة نابلس، وداهمت إحدى البنايات في حي رفيديا، واعتقلت شابا بعد اعتقال والده من منزله شرق المدينة، مضيفة أن قوات احتلال اقتحمت منطقة المساكن الشعبية، ومخيم عسكر الجديد شرقا، وفتشت عددا من المنازل ومحلا تجاريا، وعاثت بهم خرابا، واعتقلت كلا من: أحمد سليمان مرشود من المساكن الشعبية، وعبد الرحيم كمال عدنان ملاح من مخيم عسكر الجديد.



وكانت عربات احتلالية قد اقتحمت قرية قصرة جنوب نابلس، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين على الأقل.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، شابين من مخيم شعفاط شمال شرق مدينة القدس، بعد مداهمة منزليهما، واقتحمت بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس، واعتدت على شبان بالضرب أثناء إخضاعهم لتحقيق ميداني، وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين بالبلدة.