شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان يوجه بإجلاء الرعايا السودانيين من إيران والان مع تفاصيل الخبر

وجّه رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، سفير السودان في طهران بإجلاء السودانيين من إيران، على نحو آمن، على خلفية التصعيد العسكرى الأخير بين اسرائيل وإيران.



إذ تتعرض مدن إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، لسلسلة غارات جوية مكثفة تُشنّها إسرائيل، وسط مخاوف من اندلاع نزاع إقليمي بعد قصف طهران أهدافًا في تل أبيب بصواريخ بعيدة المدى.



وأجرى كامل إدريس اتصالًا هاتفيًا بسفير السودان في إيران، عبد العزيز حسن صالح، ووجّه إدريس، وفقًا لوكالة سونا، السفيرَ بضرورة الاهتمام بالجالية السودانية والوقوف على أوضاعها، والعمل على الإجلاء الآمن لجميع الرعايا بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة".



وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء اطمأن على رئيس وأعضاء البعثة والجالية السودانية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.



ومن جهتها أدانت وزارة الخارجية السودانية، الجمعة، هجمات إسرائيل على إيران واعتبرتها "عدوانًا جائرًا يُشكّل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الدوليين"، كما دعت الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الاعتداءات على طهران.