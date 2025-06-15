شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 مواطنا خلال اقتحام عدة قرى وبلدات برام الله والبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 11 مواطنا، بينهم 4 أطفال، خلال اقتحام عدة قرى وبلدات ومخيمات وأحياء في محافظة رام الله والبيرة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية المغير، شرق رام الله واعتقلت أربعة أطفال،مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنين من مدينة البيرة، وأثنين من بلدة دير غسانة، شمال غرب رام الله، وثلاثة مواطنين من مخيم الجلزون للاجئين شمال رام الله.

وفي السياق تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فرض إجراءاتها التعسفية على الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وتمنع الدخول والخروج منها، وتغلق معظم البوابات الحديدية عند مداخل القرى والبلدات، كما هاجمت مركبات المواطنين بقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع على حاجز دير شرف غرب المدينة.

وأشارت"وفا" إلى أن قوات الاحتلال تواصل اغلاق الحواجز العسكرية على مداخل نابلس، وتمنع حركة الدخول والخروج منها، باستثناء الطريق الواصل بين مخيم عسكر وبلدة عصيرة شمالا، والطريق المؤدية لبلدة الباذان.