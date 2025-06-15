شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يُطلق صفارات الإنذار وسط تصاعد التوترات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت صفارات الانذار، فجر اليوم الأحد، في المملكة الأردنية؛ كإجراء تحذيري للمواطنين من التطورات والأحداث الأمنية التي تشهدها المنطقة وتصاعد التوترات ولتعزيز مستوى الجاهزية والاستعداد لدى المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن هذه الخطوة تأتي ضمن التدابير الاحترازية التي تتخذها الحكومة؛ لضمان سلامة وحماية المواطنين من أي تهديدات محتملة، في إطار الحرص المستمر على أمن الوطن وسلامة المجتمع.

وفي السياق، أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تحويل مسار الطائرات القادمة إلى الأردن إلى وجهات بديلة، بعد تعليق حركة الطيران المدني في أجواء المملكة من قبل هيئة تنظيم الطيران المدني.

وأشارت إلى أن تحويل مسار الرحلات القادمة إلى الأردن؛ جاء لضمان سلامة العمليات الجوية والمسافرين.

وأكدت الشركة حرصها الكامل على سلامة الركاب واستمرار تقديم أفضل الخدمات الممكنة في ظل هذه الظروف، داعية المسافرين إلى التحقّق من حالة رحلاتهم وآخر التحديثات من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق الملكية الأردنية.