شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس إيران يؤكد لأمير قطر امتلاك بلاده القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان خلال اتصال هاتفي مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني أن طهران تملك القدرة الكاملة على الدفاع عن نفسها، ولن تتردد في مواجهة أي اعتداء عليها.

وأعرب بزشكيان في بداية الاتصال عن شكره وامتنانه لموقف قطر المتضامن مع إيران، شعبا وحكومة، في ظل الهجمات الأخيرة.

وأضاف: "منذ اليوم الأول لوصولي إلى الرئاسة، سعيت لتقوية التعاون مع دول الجوار والدول الإسلامية بهدف تحقيق النمو والازدهار في المنطقة، لكن الكيان الصهيوني سعى منذ البداية لعرقلة هذه المساعي وإثارة الفوضى".

وشدد على أن "الولايات المتحدة، رغم مزاعمها السابقة بعدم سماحها لإسرائيل بالتصعيد ضد إيران دون تنسيق، اليوم تدعم هذه الاعتداءات وتحاول فرض مطالبها علينا عبر الضغط والتهديد".

وأشار إلى أن "الجرائم الأخيرة التي ارتكبها الكيان الصهيوني تظهر طبيعته العدوانية وعدم احترامه لحقوق الإنسان"، موكدا أن "التضامن والتنسيق بين الدول الإسلامية قادر على وضع حدّ لتجاوزات هذا الكيان، خاصة بحق الشعب الفلسطيني في غزة".

وتابع: "الجمهورية الإسلامية تمتلك القدرة الدفاعية اللازمة، ولن تتردد في مواجهة أي اعتداء على أرضها وحقوق شعبها".

وبدوره أعرب أمير قطر عن خالص تعازيه وتعاطفه مع إيران، مدينا "بأشد العبارات هذا العدوان الجبان"، ومؤكدا أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تملك الحق الكامل في الرد على هذا الاعتداء".

وتابع: "قطر تقف إلى جانب إخوانها في إيران، وتدعم مواقفكم الداعية للحوار والتفاهم من أجل حلّ الخلافات، وترسيخ السلام في المنطقة". مشددا على أن قطر ستنقل هذا الموقف عبر قنواتها الدبلوماسية إلى بقية دول العالم.