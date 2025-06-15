شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: انفجارات عنيفة تهز قاعدة عين الأسد الأمريكية غربى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بوقوع سلسلة انفجارات عنيفة هزت قاعدة عين الأسد الأمريكية غربي العراق.

وشهدت قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار العراقية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، استنفارا أمنيا غير مسبوق مع إغلاق بواباتها الرئيسية وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بعد الضربة الإسرائيلية لطهران.

وأفاد مصدر أن القوات الأمريكية كثفت دوريات التمشيط حول القاعدة وتعامل الوضع كتهديد فعلي محتمل وسط حالة إنذار قصوى.

وتعد القاعدة من أكبر المواقع العسكرية الأمريكية في العراق وتأتي هذه الإجراءات وسط دعوات داخلية متصاعدة لإنهاء الوجود الأجنبي في البلاد.