العراق والإمارات يؤكدان أهمية تضافر الجهود لدعم المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة

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القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، خطورة استمرار التصعيد في المنطقة، مشددين على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار التفاوضي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية.



وأفادت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - بأن الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل الاعتداء الذي تعرّضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما يمثله استمرار هذا الصراع من تهديد للاستقرار الإقليمي.



وأكد الوزيران خطورة استمرار التصعيد، وما قد يترتب عليه من آثار سلبية تطال جميع دول المنطقة، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية التي يمكن أن تلحق ضرراً بالاقتصاد العالمي.



كما شددا، بحسب البيان، على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار التفاوضي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، بما يُسهم في تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم التوتر.



واتفق الجانبان على ضرورة استمرار التشاور والتفاهم المشترك، والتنسيق الدبلوماسي بين البلدين، بما يسهم في وقف الصراع والحد من تداعياته على أمن واستقرار المنطقة.