شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يمدد غلق مجاله الجوى بسبب تزايد التوترات الإقليمية فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة.



وذكر بيان لسلطة الطيران، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، - أنه "تم تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة".



وأضاف البيان، أن "هذا القرار يأتي في إطار الحفاظ على سلامة وأمن الطيران المدني في الأجواء العراقية، وعلى ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، وضمن عملية تقييم المخاطر التي تُجرى بشكل مستمر، ووفقًا للمعايير الدولية المعتمدة في مجال سلامة الطيران المدني".