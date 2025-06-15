شكرا لقرائتكم خبر عن 79 شهيدا فى غارات الاحتلال على قطاع غزة السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت مصادر طبية، الليلة، بأن 79 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، استشهدوا في غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، السبت.

وأوضحت المصادر أن 21 مواطنا استشهدوا في غزة وشمال القطاع، و19 شهيدا في وسط القطاع، و39 شهيدا في جنوب القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023 يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلا النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 183 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.