شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: استمرار تقييم المخاطر على حركة الطيران المدنى تبعا للتطورات الجارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الأردني الكابتن هيثم مستو، استمرار الهيئة بتقييم المخاطر على حركة الطيران المدني ومتابعة التطورات الجارية بعد إعادة فتح الأجواء صباح السبت.



وقال مستو، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إن الهيئة ستتخذ القرار المناسب بالنسبة لحركة الطيران واستمرار فتح الأجواء أو إغلاقها تبعا للتطورات الجارية ومدى تأثيرها على حركة الطيران المدني بما يضمن سلامة المسافرين.



وأضاف أنه سيتم إبلاغ شركات الطيران بالمعلومات اللازمة لتقوم بدورها باطلاع المسافرين والمعنيين على آخر البيانات المتعلقة بحركة الطيران.



وكانت الهيئة قد أعلنت عن إعادة فتح أجواء المملكة ابتداء من الساعة 7:30 صباحاً بعد أن تم إغلاق أجواء المملكة يوم أمس الجمعة، بشكل مؤقت وتعليق حركة الطيران أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للمملكة، تحسباً لأية مخاطر قد تنتج جراء التصعيد الحاصل في المنطقة.



وأشار إلى أن قرار الإغلاق الذي تم أمس، جاء التزاماً بالاتفاقيات الدولية لسلامة الطيران المدني والتي من بينها اتفاقية شيكاغو للطيران المدني المتعلقة بقواعد الملاحة الجوية وسلامتها، مؤكدا أن سلامة الأجواء والمسافرين تأتي في مقدمة أولويات الهيئة وأن أي قرار يتخذ يأتي ضمن إجراءات الهيئة الاحترازية.