شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن ينفى سقوط صاروخ فى منطقة "الدوار السابع" بعمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت مديرية الأمن العام بالأردن، صحة المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط صاروخ في منطقة الدوار السابع بالعاصمة (عمّان) مؤكدة أن ما جرى تداوله عار عن الصحة تماماً ولا يمت للواقع بصلة.



وأوضحت المديرية الأردنية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه سيجري التحقق من الفيديو المتداول وملاحقة ناشره وفقاً لأحكام القانون، داعية إلى عدم ترويج أو تداول الشائعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية المعتمدة.