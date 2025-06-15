شكرا لقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى جراء سقوط صاروخ وشظايا في طمرة داخل أراضى الـ48 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل أربعة أشخاص، بينهم شابة، وأصيب آخرون، الليلة، جراء سقوط صاروخ من إيران في مدينة طمرة بمنطقة الجليل داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر محلية بأن منزلا أصيب بشكل مباشر جراء الصاروخ، كما تضررت منازل ومركبات وممتلكات أخرى في محيطه.

وقدمت طواقم الإسعاف العلاجات الأولية لعدد من المصابين ونقلتهم إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، حيث أقرت الطواقم الطبية وفاة أربعة من المصابين بينهم شابة في العشرينيات من عمرها، فيما وصفت حالة باقي الإصابات بالمتوسطة إلى طفيفة.

وفي مدينة سخنين، أصيب 5 أشخاص هم رجل وامرأة وثلاثة أطفال جراء سقوط شظايا صاروخية على مركبة، ووصفت حالتهم بالطفيفة، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

وكانت إيران قد شنت هجوما صاروخيا على إسرائيل، استهدف مدينتي حيفا وصفد وبلدات بمنطقة الجليل، بالتزامن مع تواصل الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران وعدة مدن إيرانية.