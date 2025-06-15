شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة البث الإسرائيلية: اعتقال إسرائيليين للاشتباه فى تجسسهما لصالح إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اعتقال إسرائيليين اثنين للاشتباه في تجسسهما لصالح إيران.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن الجيش الإسرائيلي شن غارات على منشأتين للغاز الطبيعي في جنوب إيران.

وقالت إرنا إن طائرة مسيرة إسرائيلية صغيرة ضربت جزءا من حقل جنوب فارس للغاز والمكثفات، ما تسبب في انفجار وحريق.

ويعد حقل جنوب فارس منشأة بحرية بشكل أساسي ولكنه يمتلك أيضا عددا من الأقسام البرية. وفي الضربة الإسرائيلية يوم السبت، تم استهداف قسم بري من الحقل في مرحلته الرابعة عشرة.

وتوقفت عملية إنتاج الغاز لفترة وجيزة في الموقع نتيجة للهجوم، ولكن وفقاً لتقارير محلية، تم إخماد الحريق بسرعة ولم ينتشر إلى مناطق أخرى.

وهاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية صغيرة أخرى حقل معالجة الغاز الطبيعي "فجر جم" في شرق محافظة بوشهر.