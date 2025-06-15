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ولى العهد السعودى يجدد إدانة الرياض للاعتداءات على طهران

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ولى العهد السعودى يجدد إدانة الرياض للاعتداءات على طهران

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القاهرة - سامية سيد - أعرب الأمير ، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني الدكتور مسعود بزشكيان، عن إدانته للاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، مؤكدًا أنها تسببت في تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة وعرقلة الجهود الهادفة إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية.

وجدد ولي العهد خلال الاتصال موقف المملكة الرافض لاستخدام القوة في تسوية النزاعات، مشددًا على أهمية الحوار كسبيل أساسي لحل الخلافات.

وفي مستهل المكالمة، قدم ولي العهد تعازيه للرئيس الإيراني والشعب الإيراني في ضحايا الهجمات الإسرائيلية، مؤكدًا إدانة واستنكارها لهذه الاعتداءات التي تمس سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأمنها كما تمثل انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية.

من جانبه، ثمّن الرئيس الإيراني موقف المملكة، معبرًا عن تقديره لمواقف خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وشكرهم على ما تم تقديمه من تسهيلات وخدمات للحجاج الإيرانيين خلال موسم الحج.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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