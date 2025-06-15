شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن يبحث هاتفيًا مع رئيسي تركيا وقبرص سبل تهدئة التوترات الإقليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، /السبت/ خلال اتصالين هاتفيين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، سبل تهدئة التوترات الإقليمية الخطيرة.

وأكد الملك عبد الله الثاني أن الوضع الراهن يتطلب جهدا جماعيا لخفض التصعيد، محذرا من مخاطر استمرار الهجمات الإسرائيلية على إيران، مجددا التأكيد على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وجرى ، خلال الاتصالين ، التأكيد على أهمية إدامة التنسيق بين الأردن وكل من تركيا وقبرص بما يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.