شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا خارجيتي الأردن والإمارات يبحثان هاتفيا التصعيد في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي، مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، سبل وقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة؛ نتيجة العدوان الإسرائيلي على إيران.



وأكّد الجانبان - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، اليوم السبت - إدانة المملكة ودولة الإمارات للعدوان، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد في المنطقة، وشدّدا على ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته في هذا السياق.