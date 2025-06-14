شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس التركي التطورات في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم /السبت/ خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع في المنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي أدى إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة.



وتم التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد وضبط النفس، وأهمية العودة للحوار وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).