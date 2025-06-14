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ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس التركي التطورات في المنطقة

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ولي العهد السعودي يبحث هاتفيا مع الرئيس التركي التطورات في المنطقة

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القاهرة - سامية سيد - بحث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم /السبت/ خلال اتصال هاتفي، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تطورات الأوضاع في المنطقة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، الذي أدى إلى تعطيل الحوار القائم لحل الأزمة.


وتم التأكيد على ضرورة بذل كافة الجهود لخفض التصعيد وضبط النفس، وأهمية العودة للحوار وحل الخلافات كافة بالوسائل الدبلوماسية، حسبما ذكرت وكالة أنباء (واس).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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