شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تُسير المسافرين والحجاج العراقيين العالقين برا بسبب تعليق رحلات جوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية الكويتية اليوم قيامها بتسهيل دخول المسافرين والحجاج العراقيين العالقين بسبب إغلاق بعض المجالات الجوية جراء الظروف الإقليمية الحالية إلى الكويت وتأمين انتقالهم إلى العراق عبر المنافذ البرية بعد تعذر عودتهم جوا.



وذكرت الداخلية الكويتية - في بيان اليوم - أن هذا القرار جاء بناء على توجيهات مباشرة من القيادة السياسية في البلاد وفي إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الكويت للتعامل مع الحالات الطارئة وتخفيف المعاناة عن الأشقاء.



وأضافت أن الإجراءات شملت إصدار تأشيرات دخول مجانية دون رسوم وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان سرعة وسلاسة عبورهم بالتنسيق مع الجهات المختصة وصولا إلى المنافذ البرية المؤدية إلى جمهورية العراق الشقيق.



وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعاون والتكامل الإقليمي وتجسيدا للمواقف الإنسانية التي دأبت عليها دولة الكويت.

وفي سياق آخر بحث وزير الخارجية الكويتي عبدالله اليحيا، وأمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، الأوضاع الإقليمية والدولية وتنسيق مواقف دول المجلس على ضوء المستجدات الحالية بالمنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الوزير"اليحيا" مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما ذكرت وزارة الخارجية الكويتية اليوم /السبت/.

وأشارت "الخارجية الكويتية" إلى أن الجانبين ناقشا كذلك سبل تعزيز التعاون الخليجي المشترك وتكثيف الجهود الدبلوماسية والسياسية لحفظ أمن واستقرار المنطقة.

وكان وزير الخارجية الكويتي، عبدالله اليحيا، قد بحث في اتصالين هاتفيين منفصلين، في وقت سابق اليوم، مستجدات الأوضاع في المنطقة لاسيما الاعتداء الإسرائيلي على إيران وتداعياته على الساحتين الإقليمية والدولية مع وزير الدولة للشئون الخارجية في قطر سلطان المريخي، ومع وزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني.