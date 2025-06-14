شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الديوان الأميري القطري بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لبحث التطورات الإقليمية والدولية.

وجدد أمير قطر خلال الاتصال إدانة بلاده "الشديدة واستنكارها البالغ للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة".

كما شدد على ضرورة خفض كافة أشكال التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية، بما يحقق السلام الدائم والشامل في المنطقة.