شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يحمّل أمريكا مسؤولية حماية مجاله الجوي من الانتهاكات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمّل العراق، اليوم /السبت/ الولايات المتحدة مسؤولية حماية مجاله الجوي من الانتهاكات الإسرائيلية.



وقال مصدر حكومي عراقي مسؤول - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن العراق طالب الولايات المتحدة الأمريكية، في رسالة رسمية شديدة، باتخاذ دورها بعدم السماح للطائرات الإسرائيلية بخرق الأجواء العراقية، استنادا إلى الاتفاقية الإطارية المشتركة، مشيرا إلى أهمية احترام سيادة العراق وسلامة مجاله الجوي.



وشدد المصدر على أن الولايات المتحدة بصفتها الدولة التي تتولى قيادة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش"، مطالبة بتحمّل مسؤولياتها، ومنع أي انتهاكات تمس سيادة العراق على أجوائه أو تعريضه للخطر.