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وزير الخارجية العمانى: الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم

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وزير الخارجية العمانى: الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلغاء جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر أن تعقد غدا /الأحد/ في مسقط.


وكتب البوسعيدي - عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم /السبت/ "المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة في مسقط يوم الأحد القادم لن تُعقد.. لكن يبقى الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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