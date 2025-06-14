شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية العماني يعلن إلغاء جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة غدا بمسقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي إلغاء جولة المحادثات الإيرانية الأمريكية التي كان من المقرر أن تعقد غدا /الأحد/ في مسقط.



وكتب البوسعيدي - عبر حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) اليوم /السبت/ "المحادثات الإيرانية الأمريكية المقررة في مسقط يوم الأحد القادم لن تُعقد.. لكن يبقى الدبلوماسية والحوار السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم".