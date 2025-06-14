شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تعلن تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي، اليوم /السبت/ تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية، مؤكدة استمرار الحظر على الرحلات القادمة والمغادرة حتى الساعة السابعة مساءً (بالتوقيت المحلي).



وذكرت السلطة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنها قررت تمديد حظر الأجواء العراقية أمام جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة حتى الساعة السابعة مساءً بتوقيت بغداد، باستثناء مطار البصرة الدولي، الذي يُسمح فيه بتسيير الرحلات خلال ساعات النهار فقط.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم، تنفيذ خطة شاملة لإعادة المسافرين العالقين قرب الحدود العراقية إلى محافظات البلاد.



وقالت الوزارة - في بيان أوردته (واع) - إن وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وجه بالاستعداد الفوري لإعادة المسافرين العالقين قرب الحدود العراقية إلى محافظات البلاد، وأوعز باستنفار جهود الشركة العامة لنقل المسافرين الوفود للعمل الفوري على إعادة المسافرين العراقيين إلى أرض الوطن برا، من الذين تعرقلت عودتهم بسبب غلق الأجواء العراقية، جرّاء الأحداث الإقليمية الأخيرة.

وتابعت أن حافلات الوزارة وبالتنسيق مع هيئة الحج والعمرة استأنفت تفويج من تبقى من الحجاج العراقيين في الديار المقدسة، وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن.