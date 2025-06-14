شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا والسعودية تبحثان تطورات الوضع في الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، اليوم /السبت/ تطورات الوضع المقلق للغاية في الشرق الأوسط، واتفقا على ضرورة خفض التصعيد.



وأشار متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية داوننج ستريت - في بيان أوردته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إلى أن المملكة المتحدة على استعداد للعمل بشكل وثيق مع حلفائها خلال الأيام المقبلة لدعم التوصل إلى حل دبلوماسي.



وكانت إسرائيل قد شنت صباح أمس /الجمعة/ ضربة جوية وصفتها بـ"الاستباقية" ضد أهداف عسكرية ونووية إيرانية؛ وقد أسفر الهجوم عن مقتل عدد من القادة العسكريين والعلماء الإيرانيين من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، وقائد أركان القوات المسلحة، محمد باقري، الأمر الذي دفع الجيش الإيراني إلى الرد على هذه الغارات الإسرائيلية.