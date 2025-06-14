شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني يجدد تأكيده على موقف بلاده الثابت بأنها لن تكون ساحة حرب لأي صراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الهجوم الإسرائيلي على إيران - الذي يخالف القانون الدولي ويشكل تعديا على سيادة إيران- سيكون له تبعات سلبية على زيادة التوتر وعدم الاستقرار، مجددا التأكيد على موقف الأردن الثابت بأنه لن يكون ساحة حرب لأي صراع.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) جاء ذلك خلال ترؤس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم/ السبت/ اجتماعا لمجلس الأمن القومي، جرى خلاله بحث العدوان الإسرائيلي على إيران وما نتج عنه من تبعات على الإقليم.

وأكد الملك عبدالله الثاني، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، أن الدبلوماسية والمفاوضات واحترام القانون الدولي هو ما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المملكة تواصل التنسيق إقليميا ودوليا للتوصل إلى التهدئة الشاملة.

ووجه رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور جعفر حسان، بالحفاظ على أعلى درجات الجاهزية والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة في التعامل مع الأحداث الراهنة، بما في ذلك اتخاذ الإجراءات التي تضمن أمن المملكة واستقرارها وسلامة مواطنيها، مشددا على ضرورة مواصلة حث المواطنين على الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عن الجهات المختصة.