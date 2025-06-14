شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير دولي: 2.3 مليون طفل يواجهون سوء التغذية الحاد فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

قال موقع الأمم المتحدة الإنساني إن مزيجا قاتلا من الصراع وتغير المناخ والفقر دفع 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة في جنوب السودان إلى سوء التغذية الحاد الذي يهدد حياتهم، مع ارتفاع المعدلات بعد أشهر فقط من إعلان الحكومات الأجنبية عن خفض التمويل لأفقر دول العالم. وفق تقرير منظمه انقاذ الطفولة

ووفق التقرير الدولي تُظهِر أحدث الأرقام الصادرة عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه في غضون ستة أشهر فقط، تضاعف عدد الأشخاص الذين يعيشون في أسوأ مرحلة من الجوع الحاد وارتفعت نسبة السكان الذين يعيشون في مستويات أزمة الجوع الحاد (المرحلة الثالثة وما فوق من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) من 47% إلى 57% - بزيادة قدرها 21%.

وأضاف التقرير أنه نتيجة لنقص الغذاء وعدم كفاية الإمدادات الطبية في المرافق الصحية وتفشي الأمراض على نطاق واسع بما في ذلك الكوليرا، ارتفع عدد الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد دون سن الخامسة في جميع أنحاء جنوب السودان من 2.1 مليون إلى 2.3 مليون - بزيادة قدرها 10.5٪، وهو ما يمثل 218 ألف طفل إضافي يعانون من سوء التغذية.

ولفتت المنظمه الدولية الي انه يأتي كل هذا في الوقت الذي أدى فيه خفض المساعدات الخارجية إلى توقف البرامج المنقذة للحياة في جميع أنحاء جنوب السودان أحد أكثر بلدان العالم اعتمادًا على المساعدات.