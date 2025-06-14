شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: عدم تسجيل أية مستويات غير طبيعية ورصد مستمر للمستويات الإشعاعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المجلس الأعلى للبيئة البحريني استمرار عملية الرصد البيئي للمستويات الإشعاعية داخل أجواء مملكة البحرين على مدار الساعة، وتحديث نتائجها بشكل دوري من خلال محطات الرصد والمراقبة في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية مستويات غير طبيعية داخل أجواء المملكة.

وذكر المجلس الأعلى للبيئة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم /السبت/، أنه يتابع الوضع عن كثب، ضمن إجراءاته الاحترازية، لرصد أية تطورات قد تؤثر في الحالة البيئية في مملكة البحرين، مؤكدًا أنه يعمل بتنسيقٍ متكامل وجاهزية تامة مع الجهات المعنية ضمن خطط الطوارئ الموضوعة لمتابعة مؤشرات الإشعاع ومستوياتها.

وأهاب المجلس الأعلى للبيئة بالجميع استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة، مشيرًا إلى استمرار متابعة الموقف وإصدار التحديثات اللازمة في حال استجد أي أمر يستدعي ذلك.