شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شهيدا في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد 17 فلسطينيًا على الأقل وأصيب آخرون، اليوم /السبت/، في قصف شنه الاحتلال الإسرائيلي على شرق مدينة غزة ومنطقة السودانية شمالا، وخان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر محلية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طائرات الاحتلال المُسيرة من نوع "كواد كابتر" استهدفت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين بحي التفاح شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد أربعة.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها ونار أسلحتها الرشاشة صوب المواطنين أثناء انتظارهم المساعدات في محيط منطقة "السودانية" شمال غرب غزة، ما أدى لاستشهاد 12 فلسطينيًا وإصابة نحو 50 آخرين.

واستشهد فلسطيني جراء قصف مدفعية الاحتلال على المناطق الشرقية لخان يونس جنوب القطاع.

وأفادت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي باستشهاد 40 مواطنا جراء غارات الاحتلال على مدينة خان يونس، منذ فجر اليوم.