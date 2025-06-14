شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة ترتفع إلى55297 شهيدا و128426 مصابا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت حصيلة حرب الإبادة الجماعية والعدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 55297 شهيدا، و128426 مصابا، منذ 7 أكتوبر 2023.

وذكرت مصادر طبية، اليوم السبت،حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن من بين الحصيلة 5,014 شهيد، و16,385 إصابة، منذ 18 مارس الماضي، أي منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع عقب اتفاق وقف إطلاق النار.

ووصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة الماضية، 90 شهيدا، و605 إصابات، نتيجة المجازر والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وقالت المصادر، إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من شهداء المساعدات خلال 48 ساعة الماضية هي 29 شهيدا، وأكثر من 380 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات من المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات 274 شهيدا، وأكثر من 2,532 إصابة.

وقالت المصادر الطبية، إن طواقم الإسعاف والدفاع المدني تجد صعوبة في الوصول إلى الضحايا حيث ما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض والركام، وفي الطرقات.