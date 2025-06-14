شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان يشدد على أهمية الجاهزية لمواجهة تداعيات التصعيد الإيرانى-الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

شدد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون على أهمية الجهوزية الأمنية والإدارية لمتابعة تطورات المواجهات الإيرانية-الإسرائيلية من مختلف الجوانب، لا سيما الحفاظ على الاستقرار والأمن في البلاد، في ضوء التقارير الواردة من الأجهزة الأمنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية.

جاء ذلك خلال ترؤس الرئيس اللبناني، اليوم السبت، اجتماعاً حضره وزراء الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، إلى جانب عدد من القيادات الأمنية.

كما تم خلال الاجتماع استعراض الأوضاع في ضوء التصعيد العسكري بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وإسرائيل، وبحث الإجراءات المطلوبة لمواكبة تداعيات هذا التصعيد على الصعيد الأمني، خصوصاً ما يتعلق بحركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، وأكد المجتمعون إبقاء الاجتماعات مفتوحة لتقييم التطورات بشكل متواصل.